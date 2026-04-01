Saint-Savin

Rencontre d’auteurs

6 Rue de la Traverse Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Bibliothèque municipale .

6 Rue de la Traverse Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@saint-savin.fr

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English : Rencontre d’auteurs

L’événement Rencontre d’auteurs Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne