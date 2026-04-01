Rencontre d’auteurs Saint-Savin
Rencontre d’auteurs Saint-Savin samedi 25 avril 2026.
Saint-Savin
Rencontre d’auteurs
6 Rue de la Traverse Saint-Savin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Bibliothèque municipale .
6 Rue de la Traverse Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@saint-savin.fr
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English : Rencontre d’auteurs
L’événement Rencontre d’auteurs Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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