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Rencontre d’auteurs Saint-Savin

Rencontre d’auteurs Saint-Savin

Rencontre d’auteurs Saint-Savin samedi 25 avril 2026.

Adresse : 6 Rue de la Traverse

Ville : 86310 Saint-Savin

Département : Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Savin

Rencontre d’auteurs

6 Rue de la Traverse Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Bibliothèque municipale   .

6 Rue de la Traverse Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine   bibliotheque@saint-savin.fr

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English : Rencontre d’auteurs

L’événement Rencontre d’auteurs Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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