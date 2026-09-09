Rencontre de collectionneurs de souvenirs militaires Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Rencontre de collectionneurs de souvenirs militaires

Salle de l’Édit Allée de l’Edit Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Équipements, uniformes du débarquement de 1944, ouvrages, livres, médailles, insignes et tout ce qui concerne le monde combattant passé ou actuel.

Cette rencontre est une grosse bourse au militaria de marchands et de particuliers venus de tout l’ouest et du nord de la France. On y trouve des armes légales, des équipements, des uniformes du débarquement de 1944, des ouvrages, des livres, des médailles, des insignes et tout ce qui concerne le monde combattant passé ou actuel. .

Salle de l’Édit Allée de l’Edit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 82 17 72 42 mauryri@wanadoo.fr

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English : Rencontre de collectionneurs de souvenirs militaires

Equipment, uniforms from the 1944 landings, publications, books, medals, badges and anything else relating to veterans, past or present.

L’événement Rencontre de collectionneurs de souvenirs militaires Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par Calvados Attractivité