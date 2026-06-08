Rencontre de voitures et motos anciennes ou exceptionnelles Parking Action, Bureau Vallée 1001 Rte d Biscarrosse
Rencontre de voitures et motos anciennes ou exceptionnelles Parking Action, Bureau Vallée 1001 Rte d Biscarrosse dimanche 5 juillet 2026.
Biscarrosse
Rencontre de voitures et motos anciennes ou exceptionnelles
Parking Action, Bureau Vallée 1001 Rte d 1001 Route de Parentis Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Amoureux de véhicules anciens, curieux ou simples promeneurs, venez partager un moment de passion et d’échange autour d’oldtimers, youngtimers et véhicules hors du commun. Autos et motos de différentes époques et origines seront exposées, offrant un véritable voyage à travers l’histoire mécanique.
Approchez les véhicules, discutez avec leurs propriétaires, posez vos questions ou capturez l’instant. Une rencontre ouverte à tous, placée sous le signe du plaisir, de la découverte et de la passion partagée. .
Parking Action, Bureau Vallée 1001 Rte d 1001 Route de Parentis Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 03 54 05 abcsecretariat2022@gmail.com
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English : Rencontre de voitures et motos anciennes ou exceptionnelles
L’événement Rencontre de voitures et motos anciennes ou exceptionnelles Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs
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