Rencontre dédicace auteur, Bibliothèque Livres-Évasion, Herzeele
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Livres-Évasion · Herzeele
Informations pratiques
Rencontre dédicace auteur Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Livres-Évasion Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Rencontre, dédicace auteur
Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance de dédicaces en présence de Mr Frédéric Broeders auteur des locataires.
Originaire de Wormhout, ville voisine, Mr Broeders y a situé une grande partie de l’intrigue de son ouvrage, offrant aux lecteurs un récit où les lieux familiers prennent une dimension toute particulière.
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial, échanger avec l’auteur sur son parcours, son inspiration, son roman et faire dédicacer votre exemplaire les locataires .
Bibliothèque Livres-Évasion 270 rue de Wormhout Herzeele 59470 Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France 0328276534 https://bibliothequeherzeele.opax-x.fr https://www.facebook.com/share/1VTwZsdwdj/ Ancienne école des filles, juste à côté de l’école actuelle Parking à côté
Biblis en folie 2026
©Broeders Frédéric
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