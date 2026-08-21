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Rencontre dédicace auteur, Bibliothèque Livres-Évasion, Herzeele

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Livres-Évasion · Herzeele

Rencontre dédicace auteur, Bibliothèque Livres-Évasion, Herzeele

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Livres-Évasion
Adresse
270 rue de Wormhout Herzeele 59470
Ville
59470 Herzeele
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Rencontre dédicace auteur Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Livres-Évasion Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Rencontre, dédicace auteur
Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance de dédicaces en présence de Mr Frédéric Broeders auteur des locataires.
Originaire de Wormhout, ville voisine, Mr Broeders y a situé une grande partie de l’intrigue de son ouvrage, offrant aux lecteurs un récit où les lieux familiers prennent une dimension toute particulière.
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial, échanger avec l’auteur sur son parcours, son inspiration, son roman et faire dédicacer votre exemplaire les locataires .

Bibliothèque Livres-Évasion 270 rue de Wormhout Herzeele 59470 Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France 0328276534 https://bibliothequeherzeele.opax-x.fr https://www.facebook.com/share/1VTwZsdwdj/ Ancienne école des filles, juste à côté de l’école actuelle Parking à côté
Biblis en folie 2026

©Broeders Frédéric

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