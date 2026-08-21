Rencontre dédicace auteur, Bibliothèque Livres-Évasion, Herzeele

Informations pratiques

Rencontre dédicace auteur Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Livres-Évasion Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Rencontre, dédicace auteur

Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance de dédicaces en présence de Mr Frédéric Broeders auteur des locataires.

Originaire de Wormhout, ville voisine, Mr Broeders y a situé une grande partie de l’intrigue de son ouvrage, offrant aux lecteurs un récit où les lieux familiers prennent une dimension toute particulière.

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial, échanger avec l’auteur sur son parcours, son inspiration, son roman et faire dédicacer votre exemplaire les locataires .

Bibliothèque Livres-Évasion 270 rue de Wormhout Herzeele 59470 Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France 0328276534 https://bibliothequeherzeele.opax-x.fr https://www.facebook.com/share/1VTwZsdwdj/ Ancienne école des filles, juste à côté de l’école actuelle Parking à côté

Biblis en folie 2026

©Broeders Frédéric