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Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 18:00 – 19:15
Gratuit : oui  Tout public 

À l’occasion de la publication du catalogue de l’exposition Odyssée de l’oubli, la librairie-boutique propose une dédicace du catalogue de l’exposition avec les artistes.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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