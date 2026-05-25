Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 18:00 – 19:15

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion de la publication du catalogue de l’exposition Odyssée de l’oubli, la librairie-boutique propose une dédicace du catalogue de l’exposition avec les artistes.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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