Garder son logement frais l’été – Visite découverte à l’Éco-Appart, Eco-appart, Nantes

Garder son logement frais l’été – Visite découverte à l’Éco-Appart Lundi 15 juin, 14h00 Eco-appart Loire-Atlantique

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T14:00:00+02:00 – 2026-06-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-15T14:00:00+02:00 – 2026-06-15T16:00:00+02:00

Visite découverte : Garder son logement frais l’été

Profitez de conseils pratiques et astuces simples pour améliorer le confort chez vous en période de fortes chaleurs.

Eco-appart 8 Rue Maurice Sibille, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 99 28 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/l-eco-appartement-pour-faire-des-economies-d-energie-chez-soi »}]

Visite découverte éco-appart