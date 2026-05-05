Garder son logement frais l’été – Visite découverte à l’Éco-Appart, Eco-appart, Nantes
Garder son logement frais l’été – Visite découverte à l’Éco-Appart, Eco-appart, Nantes lundi 15 juin 2026.
Garder son logement frais l’été – Visite découverte à l’Éco-Appart Lundi 15 juin, 14h00 Eco-appart Loire-Atlantique
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T14:00:00+02:00 – 2026-06-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T14:00:00+02:00 – 2026-06-15T16:00:00+02:00
Visite découverte : Garder son logement frais l’été
Profitez de conseils pratiques et astuces simples pour améliorer le confort chez vous en période de fortes chaleurs.
Eco-appart 8 Rue Maurice Sibille, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 99 28 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/l-eco-appartement-pour-faire-des-economies-d-energie-chez-soi »}]
Visite découverte éco-appart
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