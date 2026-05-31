Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier Jeudi 25 juin, 18h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T19:15:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T19:15:00+02:00

À l’occasion de la publication du catalogue de l’exposition Odyssée de l’oubli, la librairie-boutique propose une dédicace du catalogue de l’exposition avec les artistes.

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Dédicace du catalogue de l’exposition

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)