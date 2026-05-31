Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Rencontre dédicace avec les artistes Anne et Patrick Poirier Jeudi 25 juin, 18h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T19:15:00+02:00

À l’occasion de la publication du catalogue de l’exposition Odyssée de l’oubli, la librairie-boutique propose une dédicace du catalogue de l’exposition avec les artistes.

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Dédicace du catalogue de l’exposition