Rencontre – dédicace : dans l’univers de Stéphanie Ledoux, Musée Louis Médard, Lunel

Rencontre – dédicace : dans l’univers de Stéphanie Ledoux Samedi 23 mai, 17h30 Musée Louis Médard Hérault

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Cette artiste-voyageuse parcourt la planète, pastels et crayons dans la besace et elle dessine celles et ceux qu’elle croise sur son chemin : des femmes Himbas, à la peau enduite d’ocre rouge, en Namibie, un sorcier Vaudou au Bénin, une tatoueuse de 107 ans détentrice de savoirs ancestraux aux Philippines. Du bout de ses crayons, Stéphanie Ledoux saisit la profondeur d’un regard, la lumière d’un sourire, l’intensité d’une rencontre. Autrice de plusieurs ouvrages (Enfant d’éléphants, Rencontres autour du monde, et dernièrement Lakbay échappées dessinées aux éditions Elytis), Stéphanie Ledoux vient nous raconter ses derniers voyages et nous parler de son travail et des rencontres qui sont sa plus grande source d’inspiration.

Musée Louis Médard 71 Place des Martyrs de la Resistance, 34400 Lunel, France Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

Cette artiste-voyageuse parcourt la planète, pastels et crayons dans la besace et elle dessine celles et ceux qu’elle croise sur son chemin : des femmes Himbas, à la peau enduite d’ocre rouge, en un…

©Stéphanie Ledoux