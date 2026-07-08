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AGENDA · Perros-Guirec

Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove Perros-Guirec

mercredi 8 juillet 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
8 place de l'hôtel de ville
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove

8 place de l’hôtel de ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Christophe Cazenove en dédicace en compagnie de Michel Hignette.

Le mercredi 8 juillet à la librairie Tom Librairie à partir de 10h30.   .

8 place de l’hôtel de ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 17 11 

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English :

L’événement Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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