Informations pratiques

Perros-Guirec

Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove

8 place de l’hôtel de ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Christophe Cazenove en dédicace en compagnie de Michel Hignette.

Le mercredi 8 juillet à la librairie Tom Librairie à partir de 10h30. .

8 place de l’hôtel de ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 17 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec