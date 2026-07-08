Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove Perros-Guirec
mercredi 8 juillet 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove
8 place de l’hôtel de ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Christophe Cazenove en dédicace en compagnie de Michel Hignette.
Le mercredi 8 juillet à la librairie Tom Librairie à partir de 10h30. .
8 place de l’hôtel de ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 17 11
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English :
L’événement Rencontre Dédicace de Christophe Cazenove Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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