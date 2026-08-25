Rencontre dédicace Michaël Dichter Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Rencontre dédicace Michaël Dichter

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:00:00

fin : 2026-10-22 19:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Rencontrez Michaël Dichter autour de son roman On l’appelait Bennie Diamond, lauréat du Grand Prix RTL-Lire Magazine 2026.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Meet and greet: Michaël Dichter

Meet Michaël Dichter around his novel *They Called Him Bennie Diamond*, winner of the 2026 RTL-Lire Magazine Grand Prize.

L’événement Rencontre dédicace Michaël Dichter Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime