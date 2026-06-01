Rencontre & dédicace Mairie Saint-Arnoult
Rencontre & dédicace Mairie Saint-Arnoult samedi 20 juin 2026.
Saint-Arnoult
Rencontre & dédicace
Mairie 13 Rue Henri Falaise Saint-Arnoult Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous culturel à Saint-Arnoult !
Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu celui d’un historien qui, depuis 25 ans, retrace l’histoire des collectivités, de leurs origines jusqu’à aujourd’hui.
Le dimanche 20 juin à partir de 11h00, à la salle de la mairie, Monsieur Pierre MOLKHOU, historien et éditeur des collectivités territoriales, présentera son ouvrage consacré à l’histoire de Saint-Arnoult ️.
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir son travail autour du patrimoine local et d’échanger avec l’auteur dans un moment convivial et ouvert à tous ✨
Entrée libre. .
Mairie 13 Rue Henri Falaise Saint-Arnoult 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 75 57
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English : Rencontre & dédicace
L’événement Rencontre & dédicace Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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