Rencontre & dédicace Mairie Saint-Arnoult

Saint-Arnoult

Rencontre & dédicace

Mairie 13 Rue Henri Falaise Saint-Arnoult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous culturel à Saint-Arnoult !

Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu celui d’un historien qui, depuis 25 ans, retrace l’histoire des collectivités, de leurs origines jusqu’à aujourd’hui.

Le dimanche 20 juin à partir de 11h00, à la salle de la mairie, Monsieur Pierre MOLKHOU, historien et éditeur des collectivités territoriales, présentera son ouvrage consacré à l’histoire de Saint-Arnoult ️.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir son travail autour du patrimoine local et d’échanger avec l’auteur dans un moment convivial et ouvert à tous ✨

Entrée libre. .

Mairie 13 Rue Henri Falaise Saint-Arnoult 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 75 57

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English : Rencontre & dédicace

L’événement Rencontre & dédicace Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme