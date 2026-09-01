Rencontre dédicace Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac

Informations pratiques

Sigoulès-et-Flaugeac

Rencontre dédicace

Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Résumé Estelle et Joline ont vécu une enfance merveilleuse dans la ville du Bugue, au cœur du Périgord noir. Après un drame épouvantable, Jo-line a disparu, le lendemain de ses 18 ans.

Enseignante passionnée dans un collège de Bergerac, Estelle re-cherche inlassablement la trace de sa sœur. Vingt-deux années plus tard, est-elle morte, esclave, amnésique ?

Le quotidien d’Estelle est très perturbé dans son paisible village de Sigoulès. Elle est harcelée par un individu qui dépose devant sa porte, la nuit, des cadavres d’animaux sauvages, avec une étrange mise en scène.

Accompagné de son chat gourmand et philosophe, fervent lecteur de romans policiers, son ami Félicien tient une boutique de thés à Ey-met. Il se sent une âme de détective et va mener l’enquête avec style et distinction. .

Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

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English : Rencontre dédicace

L’événement Rencontre dédicace Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides