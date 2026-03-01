Rencontre dédicaces de Marie Bourdons Place de la poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Rencontre dédicaces de Marie Bourdons

Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d'Armor

14 mars 2026, 14:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Venez rencontrer Marie Bourdons, autour de son livre Dénouer l’écharpe de la douleur :

Comment vivre avec la douleur chronique, cette compagne si particulière ? Loin du pathos, ce récit ouvre des portes qui vont vers la lumière, vers la vie, dénouant ainsi au fil du temps l’écharpe qui enserrait le cou, devenue accessoire, légère. L’expérience de Marie Robin-Bourdon l’a menée à témoigner dans différents endroits, en tant que patient référent spécialiste auprès de la Fondation EnableMe en Suisse, au centre de cure de Challes-les-Eaux, ainsi que dans certains centres de formation en France. .

