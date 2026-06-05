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Rencontre & dédicaces Didier LOUVEL Librairie Encre Marine Eu

Rencontre & dédicaces Didier LOUVEL Librairie Encre Marine Eu vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Librairie Encre Marine

Adresse : 19 Rue Paul Bignon

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Eu

Rencontre & dédicaces Didier LOUVEL

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Didier Louvel présentera son nouveau roman Le jeune homme et l’amer .
– Sur le marché de 10h à 12h
– Soirée présentation 19h.   .

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34 

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English : Rencontre & dédicaces Didier LOUVEL

L’événement Rencontre & dédicaces Didier LOUVEL Eu a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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