Animation pour scolaires : jeu « voir le jardin autrement », Château d’Eu, Eu

Animation pour scolaires : jeu « voir le jardin autrement » Vendredi 5 juin, 09h00 Château d’Eu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Le centre de loisirs La Hêtraie propose de se représenter le jardin en utilisant les autres sens que la vue afin de découvrir les matières, les textures et les formes.

Des jeux anciens et jeu de croquet seront également à disposition

Château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 44 00 https://www.ville-eu.fr/le-patrimoine-naturel Le jardin à la française est le prolongement extérieur du château d’Eu, partie intégrante de l’ancien domaine royal d’Eu. Il est aménagé dans la deuxième moitié du XVIIe siècle par la Grande Mademoiselle, propriétaire du domaine. Installé sur une terrasse artificielle, soutenue par de puissants murs en grès, le jardin est dessiné à la française par des végétaux persistants et agrémenté d’une roseraie, d’une fontaine centrale, d’arbustes à floraisons printanières et de statues. Entrée libre, chiens non admis, parkings à proximité.

Le centre de loisirs La Hêtraie propose de se représenter le jardin en utilisant les autres sens que la vue afin de découvrir les matières, les textures et les formes.

©Sophie Togni-Devillers Ville d’Eu service patrimoine et archives