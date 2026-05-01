Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu

Eu

Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite libre et gratuite du musée.

La classe, l’oeuvre Exposition des travaux des élèves des quatre classes de l’école maternelle Brocéliande.

Visite Flash de l’exposition De la pierre à la plume à 20h30 et 21h30.

Visite en extérieur à 22h, animation avec places limitées, réservation conseillée .

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76 chateau-musee@ville-eu.fr

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English : Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe

L’événement Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe Eu a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers