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Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu

Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe Place Isabelle d’Orléans Eu samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Isabelle d'Orléans

Adresse : Château-Musée Louis Philippe

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Eu

Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Visite libre et gratuite du musée.
La classe, l’oeuvre Exposition des travaux des élèves des quatre classes de l’école maternelle Brocéliande.
Visite Flash de l’exposition De la pierre à la plume à 20h30 et 21h30.
Visite en extérieur à 22h, animation avec places limitées, réservation conseillée   .

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76  chateau-musee@ville-eu.fr

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English : Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe

L’événement Nuit européennes des musées Musée Louis-Philippe Eu a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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