Rencontre & dédicaces Béatrice de Lavalette Librairie Encre Marine Eu

Eu

Rencontre & dédicaces Béatrice de Lavalette

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Présence de Béatrice de Lavalette à la librairie Encre Marine vendredi 15 mai, lors du marché hebdomadaire de la ville d’Eu, de 10h à 12h.

Elle viendra nous présenter et dédicacer ses romans et particulièrement son dernier roman jeunesse Chasse au trésor à Briga .

Dans ce roman, nous suivons le clan des Tacos, comme se nomment eux-même Louis et sa bande. En vacances à Mers-les-Bains, ils sont invités à venir faire des fouilles sur le site archéologique de Briga en forêt d’Eu. Mais bientôt c’est une nouvelle enquête qui les attend !

Une lecture captivante à partir de 8 ans (je dis bien à partir de car quiconque, met le nez dedans sera pris au jeu, peu importe son âge ! )

Vous pourrez aussi la retrouver, en compagnie d’une bonne soixantaine d’autres auteurs, le vendredi 22 et samedi 23 mai dans la cour d’honneur du château de la ville d’Eu. .

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34

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English : Rencontre & dédicaces Béatrice de Lavalette

L’événement Rencontre & dédicaces Béatrice de Lavalette Eu a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers