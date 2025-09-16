Performance poétique Saute et le parachute s’ouvrira Eu

Performance poétique Saute et le parachute s’ouvrira Eu mardi 19 mai 2026.

Performance poétique Saute et le parachute s’ouvrira

Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

De 9€ à 14€ Tout public

Il s’agit d’une déambulation. Une déambulation pour bousculer le quotidien, goûter, toucher, sentir, entendre, voir, bref réveiller nos cinq sens pour appréhender autrement notre présent, notre environnement et nos rêves.

Une déambulation qui rend poreuse la frontière entre le public et la performance. Une poésie en train de se faire, une poésie qui naît du corps, des mots et du cadre dans lequel elle se développe.

Une déambulation non pas à regarder mais à vivre, à ressentir, dans l’instant.

Une déambulation qui crée des liens.

La vie est un voyage, une aventure, un jeu. Est-ce qu’on peut jouer avec l’enfant intérieur qui est en nous et le garder vivant toute sa vie ? Rester curieux.se et aventurier.e ? .

Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

English : Performance poétique Saute et le parachute s’ouvrira

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Performance poétique Saute et le parachute s’ouvrira Eu a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers