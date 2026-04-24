Critérium du jeune pilote Eu

Eu

Critérium du jeune pilote

Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Organisée par la municipalité en partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux risques routiers spécifiques à leurs tranches d’âges et leurs modes de déplacement.

Au travers d’ateliers théoriques, les jeunes conducteurs ont droit à une leçon sur le respect de l’autre, le partage de la route, le Code de la route et les panneaux de signalisation. Encadrés par des moniteurs diplômés, les enfants mettent ensuite leurs connaissances en application sur un circuit sécurisé, au guidon d’un quad ou d’un 2-roues, ou au volant d’une voiture à leur dimension (le tout 100% électrique !). Cerise sur le gâteau, ils pourront tenter de se qualifier pour la finale du Challenge National de l’Automobile Club de l’Ouest… et se rendre aux mythiques 24 Heures du Mans !

Créé en 1957, le Critérium du jeune conducteur est un outil itinérant qui se déplace dans toute la France. Fondé sur les compétences de l’Automobile Club de l’Ouest, créateur et organisateur des 24 Heures du Mans, le Critérium va à la rencontre des jeunes et propose une approche originale pour apprendre la route en s’amusant, dès le plus jeune âge.

Cet événement bénéficie du soutien financier de la préfecture de la Seine-Maritime dans le cadre de son plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR 2026) et du Rotary Club d’Eu.

Le Critérium accueillera les classes de CM1 et CM2 de l’école Brocéliande, ainsi que les élèves de 4e du collège Louis-Philippe ; près de 250 enfants seront ainsi sensibilisés aux bons comportements sur la route.

Pour l’occasion, le stationnement place Isabelle d’Orléans sera interdit du dimanche 3 mai à 16h jusqu’au lundi 4 mai à 20h. .

Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

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English : Critérium du jeune pilote

L’événement Critérium du jeune pilote Eu a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers