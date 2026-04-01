Rencontre & dédicaces Hugo Boris Librairie Encre Marine Eu
Rencontre & dédicaces Hugo Boris Librairie Encre Marine Eu mercredi 29 avril 2026.
Eu
Rencontre & dédicaces Hugo Boris
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Gratuit
Auteur d’une petite dizaine d’ouvrages, comme Police (adapté au cinéma) ou encore Débarquer, roman que nous avons sélectionné pour le dispositif Coup de Jeunes en Librairie que nous faisons en partenariat avec le lycée Anguier, Hugo viendra nous parler de l’ensemble de ses ouvrages et en particulier de son dernier roman Regarde-moi tomber, mon amour éditions L’Iconaclaste.
Un verre sera offert après la présentation afin de continuer les échanges. .
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34
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English : Rencontre & dédicaces Hugo Boris
L’événement Rencontre & dédicaces Hugo Boris Eu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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