Soirée accord Mets et Vins Le Bragance Eu

Eu

Soirée accord Mets et Vins

Le Bragance Allée de Guise Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Réservation avant le 21 avril.

20€ par personne. .

Le Bragance Allée de Guise Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 79 51 84 58 cafeplagetreport@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée accord Mets et Vins

L’événement Soirée accord Mets et Vins Eu a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers