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Soirée accord Mets et Vins Le Bragance Eu

Soirée accord Mets et Vins Le Bragance Eu jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Le Bragance

Adresse : Allée de Guise

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Eu

Soirée accord Mets et Vins

Le Bragance Allée de Guise Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Réservation avant le 21 avril.
20€ par personne.   .

Le Bragance Allée de Guise Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 79 51 84 58  cafeplagetreport@gmail.com

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English : Soirée accord Mets et Vins

L’événement Soirée accord Mets et Vins Eu a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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