Soirée accord Mets et Vins Le Bragance Eu
Soirée accord Mets et Vins Le Bragance Eu jeudi 23 avril 2026.
Eu
Soirée accord Mets et Vins
Le Bragance Allée de Guise Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Réservation avant le 21 avril.
20€ par personne. .
Le Bragance Allée de Guise Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 79 51 84 58 cafeplagetreport@gmail.com
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English : Soirée accord Mets et Vins
L’événement Soirée accord Mets et Vins Eu a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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