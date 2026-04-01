Salon du Savoir-Faire local Salle Audiard Eu
Salon du Savoir-Faire local Salle Audiard Eu samedi 25 avril 2026.
Eu
Salon du Savoir-Faire local
Salle Audiard Ruelle Semichon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
L’association Réussir ensemble organise un salon du Savoir-Faire local. Tombola avec voyage à gagner !
Exposants Bâtiment, artisanat, commerces de bouche, commerces de proximité, bien-être, immobilier, information et communication, automobile. Samedi soir de 19h à 12h concert du groupe After Before. Samedi 25 avril 2026 de 10h à 21 et dimanche 26 avril 2026 de 10h à 18h. Entrée gratuite. .
Salle Audiard Ruelle Semichon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 68 42 52 nathaliefabbri@outlook.fr
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English : Salon du Savoir-Faire local
L’événement Salon du Savoir-Faire local Eu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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