Salon du Savoir-Faire local Salle Audiard Eu

Eu

Salon du Savoir-Faire local

Salle Audiard Ruelle Semichon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’association Réussir ensemble organise un salon du Savoir-Faire local. Tombola avec voyage à gagner !

Exposants Bâtiment, artisanat, commerces de bouche, commerces de proximité, bien-être, immobilier, information et communication, automobile. Samedi soir de 19h à 12h concert du groupe After Before. Samedi 25 avril 2026 de 10h à 21 et dimanche 26 avril 2026 de 10h à 18h. Entrée gratuite. .

Salle Audiard Ruelle Semichon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 68 42 52 nathaliefabbri@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Savoir-Faire local

L’événement Salon du Savoir-Faire local Eu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers