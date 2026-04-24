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Mai à Vélo Eu

Mai à Vélo Eu vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Communauté de communes des Villes Soeurs

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Eu

Mai à Vélo

Communauté de communes des Villes Soeurs Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-01

1 mois pour parcourir ensemble un maximum de kilomètres à vélo !
Rejoignez le challenge Mai à vélo et défendez les couleurs de la communauté de communes des Villes Sœurs !
Chaque territoire inscrit sera classé en fonction du nombre de kilomètres réalisés à vélo par ses habitants et ses visiteurs, tout au long du mois de mai.

* Le défi Troquez la voiture contre le vélo pour vos trajets du quotidien (boulot, pain, école).
* En équipe Entre collègues, en famille ou entre amis, faites grimper le compteur de notre territoire !
* Pour qui ? Du cycliste du dimanche au pro du guidon.
Comment participer ?
1️⃣ Téléchargez l’application Geovelo.
2️⃣ Rejoignez la communauté CC des Villes Sœurs.
3️⃣ Pédalez et enregistrez vos trajets !   .

Communauté de communes des Villes Soeurs Eu 76260 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai à Vélo

L’événement Mai à Vélo Eu a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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