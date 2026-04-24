Eu

Mai à Vélo

Communauté de communes des Villes Soeurs Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

1 mois pour parcourir ensemble un maximum de kilomètres à vélo !

Rejoignez le challenge Mai à vélo et défendez les couleurs de la communauté de communes des Villes Sœurs !

Chaque territoire inscrit sera classé en fonction du nombre de kilomètres réalisés à vélo par ses habitants et ses visiteurs, tout au long du mois de mai.

* Le défi Troquez la voiture contre le vélo pour vos trajets du quotidien (boulot, pain, école).

* En équipe Entre collègues, en famille ou entre amis, faites grimper le compteur de notre territoire !

* Pour qui ? Du cycliste du dimanche au pro du guidon.

Comment participer ?

1️⃣ Téléchargez l’application Geovelo.

2️⃣ Rejoignez la communauté CC des Villes Sœurs.

3️⃣ Pédalez et enregistrez vos trajets ! .

Communauté de communes des Villes Soeurs Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai à Vélo

L’événement Mai à Vélo Eu a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers