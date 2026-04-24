Mai à Vélo Eu
Mai à Vélo Eu vendredi 1 mai 2026.
Eu
Mai à Vélo
Communauté de communes des Villes Soeurs Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
1 mois pour parcourir ensemble un maximum de kilomètres à vélo !
Rejoignez le challenge Mai à vélo et défendez les couleurs de la communauté de communes des Villes Sœurs !
Chaque territoire inscrit sera classé en fonction du nombre de kilomètres réalisés à vélo par ses habitants et ses visiteurs, tout au long du mois de mai.
* Le défi Troquez la voiture contre le vélo pour vos trajets du quotidien (boulot, pain, école).
* En équipe Entre collègues, en famille ou entre amis, faites grimper le compteur de notre territoire !
* Pour qui ? Du cycliste du dimanche au pro du guidon.
Comment participer ?
1️⃣ Téléchargez l’application Geovelo.
2️⃣ Rejoignez la communauté CC des Villes Sœurs.
3️⃣ Pédalez et enregistrez vos trajets ! .
Communauté de communes des Villes Soeurs Eu 76260 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai à Vélo
L’événement Mai à Vélo Eu a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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