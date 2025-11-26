Café philo Hôtel Mayrena Eu

Café philo

Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 16:00:00

fin : 2026-05-05 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Thème Est-il souhaitable que la population mondiale décroisse ?

Intervenant Géorg

Evènement offert, une seule consommation demandée Participation annuelle 10€ par personne et 15€ pour le couple. .

Café philo

