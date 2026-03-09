Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu
Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu samedi 2 mai 2026.
Visite guidée Jardin jungle
Route de Beaumont Jardin jungle Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Jardin exotique en Normandie, le Jardin Jungle se visite avec son propriétaire Charles.
Parc à la richesse botanique inégalée. Toutes les visites sont guidées pas de visite sans guide. Durée 1h30. Sans réservation. Annulation possible en cas de vent violent. Jardin non carrossable (inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes). Bottes et vêtements de pluie parfois nécessaires.
Visite guidée sans réservation 15€ par personne. Durée ~2h. .
Route de Beaumont Jardin jungle Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 75 19 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Jardin jungle
L’événement Visite guidée Jardin jungle Eu a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers