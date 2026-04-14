Viste libre des collections permanentes et de l’exposition temporaire « De la pierre à la plume », Musée Louis-Philippe, Eu

Viste libre des collections permanentes et de l’exposition temporaire « De la pierre à la plume » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Louis-Philippe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Visite libre des collections permanentes et de l’exposition temporaire « De la pierre à la plume. Vues de la ville d’Eu à travers les gravures et dessins anciens issus des collections du Musée Louis-Philippe »

Musée Louis-Philippe Place d’Orléans, 76260 Eu, France Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0227282076 https://www.chateau-eu.fr Ultime demeure royale française, présentant mobilier, porcelaine, orfèvrerie, tableaux et souvenirs historiques attachés aux princes d’Orléans et à la première Entente Cordiale ; Berline du roi Jean V de Portugal (1727). Parking en face du château, sur la place d’orléans

Visite libre des collections permanentes et de l’exposition temporaire « De la pierre à la plume. Vues de la ville d’Eu à travers les gravures et dessins anciens issus des collections du Musée…

© Musée Louis-Philippe – Château d’Eu