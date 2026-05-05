Rencontre des acteurs du logement et de l’insertion professionnelle, EPT Grand Orly Seine Bièvre Bât. Askia, Salle Fabrique de l’Innovation, Paray-Vieille-Poste

Rencontre des acteurs du logement et de l’insertion professionnelle Jeudi 4 juin, 14h00 EPT Grand Orly Seine Bièvre Bât. Askia, Salle Fabrique de l’Innovation Essonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Organisé par l’ensemble des CLLAJ de Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (Ivry Vitry, Créteil, Orly, Val de Bièvre, Nord Essonne).

EPT Grand Orly Seine Bièvre Bât. Askia, Salle Fabrique de l’Innovation Paray-Vieille-Poste Paray-Vieille-Poste Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMnO23wY7Rw6qvt1F0RkJQlT2svdvJeDLs-Cp8iPqAyIlGA/viewform »}]

Un événement à destination des partenaires, le 4 juin, de 14 à 17h partenaires rencontre