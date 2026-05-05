Rencontre des acteurs du logement et de l’insertion professionnelle, EPT Grand Orly Seine Bièvre Bât. Askia, Salle Fabrique de l’Innovation, Paray-Vieille-Poste
Rencontre des acteurs du logement et de l’insertion professionnelle, EPT Grand Orly Seine Bièvre Bât. Askia, Salle Fabrique de l’Innovation, Paray-Vieille-Poste jeudi 4 juin 2026.
Rencontre des acteurs du logement et de l’insertion professionnelle Jeudi 4 juin, 14h00 EPT Grand Orly Seine Bièvre Bât. Askia, Salle Fabrique de l’Innovation Essonne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Organisé par l’ensemble des CLLAJ de Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (Ivry Vitry, Créteil, Orly, Val de Bièvre, Nord Essonne).
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Un événement à destination des partenaires, le 4 juin, de 14 à 17h partenaires rencontre