Rencontre des Arts

9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Des artistes présenteront leurs oeuvres sous toutes les formes d’arts peinture, sculpture, toile abstraite et toile figurative, sculpture moderne et sculpture classique ainsi que la photographie.

Cette exposition d’art’s permet aux artistes reconnus comme à de jeunes talents de partage leur passion.

Un espace réservé permettra aux enfants des écoles de Horbourg-Wihr d’exposer leurs différentes oeuvres travaillées durant l’année scolaire.

Des artistes présenteront leurs oeuvres sous toutes les formes d’arts peinture, sculpture, toile abstraite et toile figurative, sculpture moderne et sculpture classique ainsi que la photographie.

Il sera également possible de découvrir les associations Plaisir de Peinture et Origami Alsace de Horbourg-Wihr.

Les visiteurs pourront profiter d’une petite restauration. .

9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est rencontredesarts.68@gmail.com

English :

Artists will present their works in all art forms: painting, sculpture, abstract and figurative canvas, modern and classical sculpture as well as photography.

L’événement Rencontre des Arts Horbourg-Wihr a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Colmar