Rencontre des Arts Horbourg-Wihr
Rencontre des Arts Horbourg-Wihr samedi 23 mai 2026.
Rencontre des Arts
9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Des artistes présenteront leurs oeuvres sous toutes les formes d’arts peinture, sculpture, toile abstraite et toile figurative, sculpture moderne et sculpture classique ainsi que la photographie.
Cette exposition d’art’s permet aux artistes reconnus comme à de jeunes talents de partage leur passion.
Un espace réservé permettra aux enfants des écoles de Horbourg-Wihr d’exposer leurs différentes oeuvres travaillées durant l’année scolaire.
Il sera également possible de découvrir les associations Plaisir de Peinture et Origami Alsace de Horbourg-Wihr.
Les visiteurs pourront profiter d’une petite restauration. .
9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est rencontredesarts.68@gmail.com
English :
Artists will present their works in all art forms: painting, sculpture, abstract and figurative canvas, modern and classical sculpture as well as photography.
