Rencontre échecs L’Arène Tence

Rencontre échecs

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

l’heure de jeu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Rencontrez-vous entres joueurs d’échecs. Prêt de jeu possible sur place ou amenez le vôtre.

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

English :

Meet other chess players. You can borrow a set on site or bring your own.

