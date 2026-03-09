Rencontre échecs L’Arène Tence
Rencontre échecs L’Arène Tence vendredi 31 juillet 2026.
L'Arène 6 Rue d'Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
l’heure de jeu
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31
2026-07-31
Rencontrez-vous entres joueurs d’échecs. Prêt de jeu possible sur place ou amenez le vôtre.
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe
English :
Meet other chess players. You can borrow a set on site or bring your own.
