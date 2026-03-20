Rencontre en ciel pur Planétarium La lumière, messagère des étoiles

Saint-Véran Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-05

Que dis-tu d’une séance de cinéma immersif sous planétarium ? Un planétarium est un espace immersif équipé d’un dôme où sont projetés le ciel étoilé et des contenus astronomiques. Il permet de découvrir l’Univers, les étoiles et les phénomènes célestes.

.

Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18 info@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about an immersive cinema session in a planetarium? A planetarium is an immersive space equipped with a dome where the starry sky and astronomical content are projected. It lets you discover the Universe, the stars and celestial phenomena.

L’événement Rencontre en ciel pur Planétarium La lumière, messagère des étoiles Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras