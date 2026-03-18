Rencontre en ciel pur Veillée astronomique

Saint-Véran Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-06 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Un rendez-vous incontournable pour les passionné·es d’astronomie ! Pendant 1h30 à la Maison du Soleil et de l’Astronomie, des scientifiques t’invitent à échanger autour des grandes thématiques d’actualité et des découvertes récentes.

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Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18 info@guillestroisqueyras.com

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English :

Two days dedicated to astronomy at the Rencontre en ciel pur festival in Saint-Véran!

L’événement Rencontre en ciel pur Veillée astronomique Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras