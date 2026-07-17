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Rencontre entre lecteurs Bibliothèque de la Manufacture Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes

Rencontre entre lecteurs Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Bibliothèque de la Manufacture
Adresse
6 Cour Jules Durand
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/


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