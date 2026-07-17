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Rencontre entre lecteurs Bibliothèque de la Manufacture Nantes
jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.
Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/
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