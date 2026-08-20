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Rencontre entre lecteurs Médiathèque Jacques Demy Nantes

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Rencontre entre lecteurs Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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