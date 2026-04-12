Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Jacques Demy, Nantes jeudi 21 mai 2026.
Rencontre entre lecteurs Jeudi 21 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
Les participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
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