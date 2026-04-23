Rencontre et Balade avec Bénédicte d’Orgeval Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais

Sauzé-Vaussais

Rencontre et Balade avec Bénédicte d’Orgeval

Sauzé-Vaussais 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Comment réaliser un carnet de voyage ? Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un carnet de voyage? Pour cela faut-il partir au bout du monde ou simplement se rendre au bout de la rue ?

Et si les prochaines vacances étaient l’occasion de réaliser un carnet personnel où quelques photos, quelques mots notés au hasard d’une rencontre ou de simples dessins venaient fixer les souvenirs ?

Par une courte balade, Bénédicte d’Orgeval vous propose de réaliser un carnet, de poser un certain regard sur ce qui nous entoure. Le carnet est une promenade singulière où il est possible de laisser des traces de ce qu’on aime, ce qui nous émeut ou nous étonne.

Par le carnet de voyage, la créativité de chacun est sollicitée. Cela nous réjouit davantage qu’une collection de photos vite oubliées ou distribuées dans les réseaux sociaux. .

Sauzé-Vaussais 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Rencontre et Balade avec Bénédicte d’Orgeval

L’événement Rencontre et Balade avec Bénédicte d’Orgeval Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Mellois