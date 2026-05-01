Rencontre et dédicace avec Léa Arthemise Librairie La Cédille Lamballe-Armor
Rencontre et dédicace avec Léa Arthemise Librairie La Cédille Lamballe-Armor jeudi 28 mai 2026.
Lamballe-Armor
Rencontre et dédicace avec Léa Arthemise
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
La librairie La Cédille reçoit l’autrice et éditrice Léa Arthemise à l’occasion de la sortie de son dernier roman L’île à l’envers , un récit d’aventures, bercé par les songes et les superstitions, qui s’écrit sur près d’un siècle de l’histoire de La Réunion. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace. .
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre et dédicace avec Léa Arthemise Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Art du mouvement avec la méthode Feldenkrais Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Concert au bord de l’eau de Marc Dylson & Clo La Rabine des Portes Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Concert Achille Ouattara Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Spectacle « Mentir lo Mìnimo » Terrasses du Haras Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Théâtre Le Tatouage Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor 16 mai 2026