Rencontre et dédicace avec Léa Arthemise Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Rencontre et dédicace avec Léa Arthemise

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

La librairie La Cédille reçoit l’autrice et éditrice Léa Arthemise à l’occasion de la sortie de son dernier roman L’île à l’envers , un récit d’aventures, bercé par les songes et les superstitions, qui s’écrit sur près d’un siècle de l’histoire de La Réunion. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace. .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

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English :

L’événement Rencontre et dédicace avec Léa Arthemise Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor