Rencontre et dédicace avec Sylvie Le Bihan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Pleslin-Trigavou

Rencontre et dédicace avec Sylvie Le Bihan

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Tu vois, Albert et moi, on ne s’est pas connus, on s’est reconnus. Il m’a sauvé… car il est arrivé dans ma vie à un moment où je croyais le bonheur impossible.

En 1976, Élisabeth Daguin est engagée par Bernard Pivot pour préparer une émission d’Apostrophes sur Albert Camus. Ses recherches la mènent au grand ami du Nobel de littérature Louis Guilloux, le fameux auteur du Sang noir, esprit libre, compagnon d’une génération d’écrivains, prix Renaudot 1949 et qui vit désormais à Saint-Brieuc, oublié de tous.

Arrivée en Bretagne, Élisabeth rencontre un homme réservé qui se méfie des journalistes. Au fil de leurs échanges, elle découvre le don de l’ami Louis pour l’empathie et la fraternité. Sa sagesse offrira à Élisabeth la clé pour se réconcilier avec son passé. À son tour, elle l’aidera à retrouver un amour perdu.

Magnifique histoire d’amitié, ce roman est aussi une traversée du XXe siècle littéraire, de Paris à Saint-Brieuc, Londres et Venises, et un hommage vibrant aux petites gens , à la classe populaire dont Camus et Guilloux étaient les fidèles enfants.

Sylvie Le Bihan est l’autrice de cinq romans parus au Seuil, chez Lattès et chez Denoël, ainsi que de la Petite bibliothèque du gourmand publiée chez Flammarion.

Tout public .

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

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L’événement Rencontre et dédicace avec Sylvie Le Bihan Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-05-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme