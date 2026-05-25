Rencontre et dédicace de Clément Bouynet Condat le géant de papier Rue du Jardin public Le Bugue
Rencontre et dédicace de Clément Bouynet Condat le géant de papier Rue du Jardin public Le Bugue samedi 13 juin 2026.
Le Bugue
Rencontre et dédicace de Clément Bouynet Condat le géant de papier
Rue du Jardin public Bibliothèque municipale du Bugue Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
10h 12h. Venez rencontrer l’auteur, échanger autour de son livre et partager un moment convivial autour d’un verre. Gratuit
La Bibliothèque Municipale du Bugue accueille Clément Bouynet pour une séance de dédicaces autour de son ouvrage Condat, le géant de papier publié aux Éditions Fanlac.
Venez rencontrer l’auteur, échanger autour de son livre et partager un moment convivial autour d’un verre. .
Rue du Jardin public Bibliothèque municipale du Bugue Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 59 08
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English : Rencontre et dédicace de Clément Bouynet Condat le géant de papier
10am 12pm. Come and meet the author, discuss his book and share a convivial moment over a drink. Free
L’événement Rencontre et dédicace de Clément Bouynet Condat le géant de papier Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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