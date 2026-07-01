Rencontre et dédicaces avec Virginie Troussier Le Grand Bain Carantec

Informations pratiques

Carantec

Rencontre et dédicaces avec Virginie Troussier

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Rencontre et dédicaces avec Virginie Troussier, autrice, windsurfeuse, skieuse et chroniqueuse du France Inter.

Après le succès de son roman Au milieu de l’été un invincibles hiver aux éditions Paulsen, Virginie nous met la tête dans les nuages, examinant les grains, les tempêtes, les brumes. Une invitation au voyage, poétique et empirique.

Un ennuagement , dirait-elle, intime et philosophique.

Entrée libre, réservation conseillée au 06 52 82 91 97 ou en passant directement à la librairie. .

Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

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English :

L’événement Rencontre et dédicaces avec Virginie Troussier Carantec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT BAIE DE MORLAIX