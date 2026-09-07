Rencontre et Partage de lecture à voix haute, Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez, La Neuville-en-Hez

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez · La Neuville-en-Hez

Informations pratiques

Rencontre et Partage de lecture à voix haute Dimanche 4 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez Oise

Rencontre limitée à 14 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Échanger autour de nos lectures avec, pour fil rouge, la lecture à voix haute d’extraits « Coups de coeur », poèmes ou chansons ou également des textes personnels.

Bibliothèque municipale de la Neuville en Hez 2 rue du Général Leclerc 60510 La Neuville en Hez La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France 0673121032

Biblis en folie 2026

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