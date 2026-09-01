Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

RENCONTRE Happy tricot

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Passons un moment convivial autour d’un verre entre tricoteur.ses

Rdv vendredi 18 septembre entre 18h et 20h à Quai n°3.

Les participants sont invités à amener leurs aiguilles et laine. .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement RENCONTRE Happy tricot Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté