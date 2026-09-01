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AGENDA · Montfort-sur-Meu

RENCONTRE Happy tricot Montfort-sur-Meu

vendredi 18 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la Gare
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montfort-sur-Meu

RENCONTRE Happy tricot

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Passons un moment convivial autour d’un verre entre tricoteur.ses

Rdv vendredi 18 septembre entre 18h et 20h à Quai n°3.

Les participants sont invités à amener leurs aiguilles et laine.   .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62 

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English :

L’événement RENCONTRE Happy tricot Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté

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