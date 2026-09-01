Informations pratiques

Chartres

Rencontre Jean-Philippe Toussaint

10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23 19:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Assistez à une rencontre avec Jean-Philippe Toussaint pour son roman La Hantise . Écrivain et cinéaste, il est l’auteur de romans publiés aux Éditions de Minuit.

Tout juste orphelin de père, le narrateur se retrouve malgré lui en possession d’un grand nombre de données mettant à mal un vaste réseau de corruption national. Parallèlement, il tombe amoureux de Yolanda Paul, qui pourrait lui permettre de déjouer les pièges qu’on lui tend. .

10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17

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English :

Join us for a discussion with Jean-Philippe Toussaint about his novel La Hantise. A writer and filmmaker, he is the author of novels published by Éditions de Minuit.

L’événement Rencontre Jean-Philippe Toussaint Chartres a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES