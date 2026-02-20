Rencontre L’amitié & Au-delà | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Rencontre L’amitié & Au-delà | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-07 10:00:00

2026-03-07

Tout public

L’amitié & au-delà réunit Camille Kouchner et Mirion Malle pour réfléchir aux liens humains face à l’épreuve et au deuil. Dans Immortels, Camille Kouchner raconte une enfance et une adolescence marquées par une amitié intense, tout en explorant la construction des identités et le poids des rôles masculins et féminins.

Avec Le problème avec les fantômes, Mirion Malle aborde le deuil à travers l’amitié et les émotions complexes qui traversent un groupe de jeunes femmes confronté à l’absence. Ces deux œuvres offrent un regard sensible sur la mémoire, les relations et la force invisible qui nous relie aux disparu·es, montrant comment ces liens continuent de nous accompagner et de nous faire avancer. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

