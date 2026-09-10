Rencontre « Le site antique se refait une beauté », Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax

Informations pratiques

Rencontre « Le site antique se refait une beauté » Samedi 19 septembre, 14h30 Site archéologique de la basilique gallo-romaine Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Avec Richard Duplat, architecte en chef des Monuments historiques, cheminez au cœur des vestiges de la basilique civile gallo-romaine.

Dans les pas du maître d’œuvre, découvrez le vaste programme de restauration et de valorisation du site mené en 2022 et 2023, et portez un nouveau regard sur ce patrimoine antique.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Site archéologique de la basilique gallo-romaine 24 Rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 https://museedeborda.fr/ https://www.instagram.com/museedeborda/;https://www.facebook.com/museedeborda En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

Avec Richard Duplat (architecte en chef des Monuments Historiques)

© Musée de Borda