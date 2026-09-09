Rencontre-Lecture avec Cécile Alix Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte
mercredi 9 septembre 2026 · Rue des Orfèvres · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Rencontre-Lecture avec Cécile Alix
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Matinée familial en compagnie de Cécile Alix, en partenariat avec le département de la Vendée.
Cécile Alix est une autrice jeunesse qui s’adresse aux jeunes enfant comme aux jeunes adultes. Elle vous invite à venir la rencontrer et à plonger dans son univers le temps d’une matinée. Elle vous parlera de son métier et surtout elle vous lira quelques uns de ces albums.
Cette animation est offerte par le département de la Vendée dans le cadre de son dispositif Les rendez-vous à la carte .
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family Morning with Cécile Alix, in partnership with the Vendée department.
L’événement Rencontre-Lecture avec Cécile Alix Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- Gredinerie Littéraire Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 9 septembre 2026
- JEP Fleurs et patrimoine un nouveau regard sur Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 19 septembre 2026
- Fleurs et patrimoine : un nouveau regard sur la ville, Hôtel de Ville, Fontenay-le-Comte 19 septembre 2026
- JEP Balade sonore Tous des Héros Place de Verdun Fontenay-le-Comte 19 septembre 2026
- Déambulation photographique et patrimoine, Hôtel de Ville, Fontenay-le-Comte 19 septembre 2026