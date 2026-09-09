Rencontre-Lecture avec Cécile Alix Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Rencontre-Lecture avec Cécile Alix

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Matinée familial en compagnie de Cécile Alix, en partenariat avec le département de la Vendée.

Cécile Alix est une autrice jeunesse qui s’adresse aux jeunes enfant comme aux jeunes adultes. Elle vous invite à venir la rencontrer et à plonger dans son univers le temps d’une matinée. Elle vous parlera de son métier et surtout elle vous lira quelques uns de ces albums.

Cette animation est offerte par le département de la Vendée dans le cadre de son dispositif Les rendez-vous à la carte .

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim- Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98

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English :

Family Morning with Cécile Alix, in partnership with the Vendée department.

L’événement Rencontre-Lecture avec Cécile Alix Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin