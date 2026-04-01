Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord
Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord mardi 21 avril 2026.
Mareuil en Périgord
Rencontre lecture
Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Venez avec vos livres du moment partager, parler, écouter autour d’un thé, café et petits biscuits.
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Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequemareuil@dronneetbelle.fr
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English : Rencontre lecture
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L’événement Rencontre lecture Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-04-16 par Val de Dronne
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