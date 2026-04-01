Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord

Rencontre lecture

Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Venez avec vos livres du moment partager, parler, écouter autour d’un thé, café et petits biscuits.

Venez avec vos livres du moment partager, parler, écouter autour d’un thé, café et petits biscuits. .

Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequemareuil@dronneetbelle.fr

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English : Rencontre lecture

Come along with your book of the moment to share, talk and listen over tea, coffee and cookies.

L’événement Rencontre lecture Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-04-16 par Val de Dronne