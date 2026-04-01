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Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord

Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord

Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 3, place des Promenades

Ville : 24340 Mareuil en Périgord

Département : Dordogne

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mareuil en Périgord

Rencontre lecture

Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Venez avec vos livres du moment partager, parler, écouter autour d’un thé, café et petits biscuits.
Venez avec vos livres du moment partager, parler, écouter autour d’un thé, café et petits biscuits.   .

Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50  mediathequemareuil@dronneetbelle.fr

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English : Rencontre lecture

Come along with your book of the moment to share, talk and listen over tea, coffee and cookies.

L’événement Rencontre lecture Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-04-16 par Val de Dronne

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