Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord
Rencontre lecture Médiathèque Mareuil en Périgord mardi 30 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Rencontre lecture
Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Venez avec vos livres sur le thème du voyages du moment partager, parler, écouter autour d’un thé, café et petits biscuits.
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Médiathèque 3, place des Promenades Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequemareuil@dronneetbelle.fr
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English : Rencontre lecture
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L’événement Rencontre lecture Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne
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