Mareuil en Périgord

Cinéma en pleir air TOY STORY 5

Stade de Beaussac Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 22:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Entrée 7€ Réduit 5€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés au cinéma itinérant)

Vous pouvez réserver vos places en ligne ou les acheter sur place.

Possibilité de payer en CB.

Début des séances à la tombée de la nuit.

Entrée 7€ Réduit 5€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés au cinéma itinérant)

Vous pouvez réserver vos places en ligne ou les acheter sur place.

Possibilité de payer en CB.

Début des séances à la tombée de la nuit.

Des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible ! .

Stade de Beaussac Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

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English : Cinéma en pleir air TOY STORY 5

Admission: 7? Reduced: 5? (under 18, students, unemployed, subscribers to the traveling cinema)

You can reserve your seats online or buy them at the door.

Credit cards accepted.

Screenings begin at nightfall.

L’événement Cinéma en pleir air TOY STORY 5 Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne