Prévention santé et numérique Ruban vert Mareuil en Périgord
Prévention santé et numérique Ruban vert Mareuil en Périgord vendredi 26 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Prévention santé et numérique
Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 17:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Prévention santé et numérique. Assitez à cette présentation de services locaux qui vous aident au quotidien pour votre santé ou l’accès au numérique. Cette réunion est gratuite, réservée aux personnes de plus de 55 ans et sans inscription.
Prévention santé et numérique. Assitez à cette présentation de services locaux qui vous aident au quotidien pour votre santé ou l’accès au numérique. Cette réunion est gratuite, réservée aux personnes de plus de 55 ans et sans inscription. .
Ruban vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
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English : Prévention santé et numérique
Health and digital prevention. Join us for this presentation of local services that can help you with your day-to-day health or digital access. This meeting is free, reserved for people over 55, and requires no registration.
L’événement Prévention santé et numérique Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne
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