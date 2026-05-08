Vide-greniers avec concours vélos fleuris et chasse aux trésors Mareuil en Périgord
Vide-greniers avec concours vélos fleuris et chasse aux trésors Mareuil en Périgord dimanche 14 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Vide-greniers avec concours vélos fleuris et chasse aux trésors
Champs de foire Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide-greniers: accueil exposants à partir de 7h00; 1,50€ le mètre (sur réservation). Vélos fleuris pour les enfants: gratuit, exposition toute la journée, remise des prix à 15h.
Structure gonflable gratuite.
Grillades, buvette. .
Champs de foire Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 29 16
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English : Vide-greniers avec concours vélos fleuris et chasse aux trésors
L’événement Vide-greniers avec concours vélos fleuris et chasse aux trésors Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-05-08 par Val de Dronne
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